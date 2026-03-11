Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Giriş / Abone Ol
AFAD, Kahramanmaraş Göksun'da saat 13:58'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 11.03.2026 14:17
  • Giriş: 11.03.2026 14:17
  • Güncelleme: 11.03.2026 14:20
Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13:58'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

