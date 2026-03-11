Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş Göksun'da saat 13:58'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13:58'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 11, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-03-11
Saat:13:58:11 TSİ
Enlem:38.00333 N
Boylam:36.36778 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/o9ECavjuNH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi