Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde de hissedildi

6 Şubat depremlerinin merkez üslerinden Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 9.31'de 7 km derinlikte meydana geldi.

Deprem Adana, Gaziantep,Osmaniye gibi çevre illerde de hissedildi. Yurttaşlar bulundukları ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı.

AFAD, kuruma ulaşan herhangi bir ihbar bulunmadığını, ekiplerin saha tarama çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

VALİ ÜNLÜER: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını, ilgili tüm ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü yazdı.

Ünlüer, şu ifadeleri kullandı: "Pazarcık ilçemizde , büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

Pazarcık ilçemizde 5️⃣,0️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.… https://t.co/A4eayBGBvj — Mükerrem Ünlüer (@mukerrem_unluer) September 7, 2024

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 5 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ile ilgili kurumların saha taramalarına devam ettiğini ve an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."