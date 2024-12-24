Kahramanmaraş'ta 85 yaşındaki Duran Maniş'ten haber alınamıyor: Arama çalışması başlatıldı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Halkaçayır Mahallesi'nde 85 yaşındaki Duran Maniş, üç gün önce evinden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alınamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Çalışmalara gönüllü arama kurtarma ekipleri de dahil oldu.

ATV-UTV Kahramanmaraş ekibinin yanı sıra AKUT ve diğer arama kurtarma ekipleri ile jandarma ekipleri de arama faaliyetlerine katıldı.

Çalışmalar devam ediyor.