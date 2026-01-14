Giriş / Abone Ol
Kahramanmaraş'ta 87 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Kente bağlı ilçelerin 87 mahallesine ulaşım sağlanamıyor.

  • 14.01.2026 15:08
  • Giriş: 14.01.2026 15:08
  • Güncelleme: 14.01.2026 15:15
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş'ta kar yağışı nedeniyle 87 mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kar ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ekipleri kar temizleme çalışması yürütüyor.

Ekipler, kapanan Göksun-Andırın bağlantı yolu ile ilçelerden Dulkadiroğlu'nda 1, Onikişubat'ta 12, Afşin'de 11, Andırın'da 2, Çağlayancerit'te 5, Elbistan'da 32, Göksun'da 17 ve Nurhak'ta 3 ve Pazarcık'ta 4 kırsal mahallenin yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.

