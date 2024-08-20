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Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binalar yıkılıyor

Ajans Haberleri
  • 20.08.2024 13:09
  • Giriş: 20.08.2024 13:09
  • Güncelleme: 20.08.2024 13:09
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binalar yıkılıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikincisinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ağır hasar alan veya yıkımı kararlaştırılan binaların yıkımı sürüyor.

Elbistan'da yıkım kararı bulunan ağır ve orta hasarlı binalardaki yıkım çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Yunus Emre Mahallesi'ndeki 5 katlı apartman da alınan güvenlik tedbirlerinin ardından iş makinesi yardımıyla yıkıldı.

Yıkılan binanın molozları, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm sahasına taşındı.

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