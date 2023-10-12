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Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

Ajans Haberleri
  • 12.10.2023 12:37
  • Giriş: 12.10.2023 12:37
  • Güncelleme: 12.10.2023 12:38
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş'ta ekipler, ağır hasarlı binaların yıkımını kontrollü olarak sürdürüyor.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan yıkım çalışmaları Dulkadiroğlu ilçesi Rasim Özdenören Caddesi'ndeki 2 bloktan oluşan ağır hasarlı 7 katlı apartmanda devam etti.

İş makineleriyle kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkım işlemenin ardından çıkan molozlar ise kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.

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