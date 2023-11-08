Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Ajans Haberleri
  • 08.11.2023 10:25
  • Giriş: 08.11.2023 10:25
  • Güncelleme: 08.11.2023 10:26
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasarlı olarak tespit edilen binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ediyor.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı merkez Dulkadiroğlu ilçesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'ndeki 7 katlı Selsebil Apartmanı, kontrollü şekilde yıkıldı.

Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm sahasına taşındı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 