Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasarlı olarak tespit edilen binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ediyor.
6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı merkez Dulkadiroğlu ilçesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'ndeki 7 katlı Selsebil Apartmanı, kontrollü şekilde yıkıldı.
Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm sahasına taşındı.
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