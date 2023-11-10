Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Ajans Haberleri
  • 10.11.2023 17:52
  • Giriş: 10.11.2023 17:52
  • Güncelleme: 10.11.2023 17:52
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen ilçede ağır hasar alan binaların yıkımı iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor.

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı İstasyon Mahallesi'ndeki 5 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Çıkan molozlar kamyonlara yüklenerek enkaz döküm sahasına taşındı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 