Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ediyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen ilçede ağır hasar alan binaların yıkımı iş makineleri yardımıyla sürdürülüyor.
Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı İstasyon Mahallesi'ndeki 5 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı.
Çıkan molozlar kamyonlara yüklenerek enkaz döküm sahasına taşındı.
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