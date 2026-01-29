Kahramanmaraş'ta altyapı çalışması sırasında doğal gaz hattında patlama
Kahramanmaraş'ta altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz boru hattında patlama oldu. Patlamayla birlikte çıkan yangın söndürülürken, hattın önünden geçtiği binada mahsur kalan 3 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.
Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ın Mağralı Mahallesi'nde doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.
Sokakta yürütülen altyapı çalışmaları sırasında iş makinesinin temas ettiği doğal gaz boru hattında patlama oldu.
Patlamayla birlikte alevler yükselirken, ihbarla bölgeye itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
Ekipler alevlere müdahale ederken, hattın önünden geçtiği binada da 3 kişinin mahsur kaldığı belirlendi.
Yangın ekiplerin çalışması ile söndürüldü, mahsur kalan 3 kişi de kurtarıldı.
Bölgede incelemeler sürüyor.