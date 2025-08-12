Kahramanmaraş'ta ambalaj fabrikasında yangın

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ambalaj fabrikada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kılılı Mahallesi Arif Balduk Caddesi'nde ambalaj malzemeleri üretilen fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ile çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.