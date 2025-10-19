Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 19.10.2025 16:12
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta arı sokması sonucu çocuk hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde arının sokması sonucu 9 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Kırsal Çukurpınar Mahallesi'nde yaşayan Nisa Nur Gökçe (9), arı sokmasının ardından fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökçe, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gökçe'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

