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Kahramanmaraş'ta bakır kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 10.09.2023 18:22
  • Giriş: 10.09.2023 18:22
  • Güncelleme: 10.09.2023 18:22
Kaynak: AA
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Kahramanmaraş'ta bakır kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bakır kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde, bakır kabloların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, fiziki ve teknik çalışmanın ardından kimlikleri belirlenen S.K. (30), M.Ş.S. (28), H.H.D. (29), E.K. (27), A.K. (28), Y.K. (29) ve H.E'yi (40) operasyonla yakaladı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kabloların satıldığı hurdacıda arama yapan ekipler, 930 kilogram bakır tel ele geçirdi.

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