Kahramanmaraş'ta bir binanın istinat duvarı çöktü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü.

Beyazıtlı Mahallesi 12032/1 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın istinat duvarı, yağışların da etkisiyle 2 katlı müstakil evin bahçesine yıkıldı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

25 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yapılan değerlendirme sonrası risklere karşı müstakil ev ile binada yaşayan yaklaşık 25 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yetkililerin çöken istinat duvarı ile ilgili teknik inceleme başlatacağı öğrenildi.