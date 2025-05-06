Kahramanmaraş'ta bir kişi otomobilde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sulama kanalı bölgesinde park halindeki bir otomobilde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, araçta av tüfeğiyle vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan araştırmada, ölen kişin Emre Bulut (29) olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.