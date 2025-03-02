Kahramanmaraş'ta camide doğal gaz sızıntısından etkilenen 17 kişi hastaneye kaldırıldı
Kaynak: AA
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, camide düzenlenen mukabele programında doğal gaz sızıntısından zehirlenen 1'i çocuk, 17 kişi tedavi altına alındı.
Kayabaşı Mahallesi'ndeki Şeyma Hatun Camisi'nde ramazan dolayısıyla mukabele için toplanan kadınlar, doğal gaz sobasından sızan gazdan etkilendi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Camiyi tahliye eden ekipler, gazdan etkilenen 1'i çocuk 17 kişiyi ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Gazdan etkilenenlerin bilinçlerinin açık olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.