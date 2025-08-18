Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 46 kişi tutuklandı
Kaynak: AA
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda yakalanan 71 kişiden 46'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 71 kişi gözaltına alındı.
Operasyonlarda uyuşturucu, 5 ruhsatsız ve 19 kurusıkı tabanca ile 31 av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen bu kişilerden 46'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.