Kahramanmaraş'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Kaynak: AA
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Afşinbey Mahallesi eski Afşin Yatılı Bölge Okulu civarında H.T. ve Edinç Çiçek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 22 yaşındaki Çiçek, H.T. tarafından bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan Çiçek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan H.T, Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.