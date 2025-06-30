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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 30.06.2025 14:10
  • Giriş: 30.06.2025 14:10
  • Güncelleme: 30.06.2025 14:10
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Ceceli Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, 3 su tankı, 5 ilk müdahale aracı, greyder ve yangın komuta aracı sevk edildi.

Yangın, 20'si teknik olmak üzere 95 yer personelinin destek verdiği çalışmayla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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