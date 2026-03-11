Kahramanmaraş'ta cinayet: Cansız bedeni darp edilmiş halde bulundu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde metruk bir binada 62 yaşındaki Osman Doğan, vücudunda çok sayıda darp iziyle ölü bulundu. Ekipler, cinayeti işleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi 5. Sokak'ta dün akşam saatleri sıralarında bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak metruk bir binada bir erkeğin hareketsiz yattığını bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yerde çıplak ve kanlar içinde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin yaptığı incelemede cesedin 62 yaşındaki Osman Doğan'a ait olduğu tespit edildi.

CESET ADLİ TIP’TA İNCELENECEK

Vücudunda çok sayıda darp izi bulunan Doğan'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri, cinayeti işleyen kişi ya da kişileri yakalamak için soruşturma başlattı.