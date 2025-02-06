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Kahramanmaraş'ta depremzedeler kaybettikleri yakınlarını andı

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Güncel
  • 06.02.2025 00:59
  • Giriş: 06.02.2025 00:59
  • Güncelleme: 06.02.2025 01:02
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta depremzedeler kaybettikleri yakınlarını andı
FOTOĞRAF: AA

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Osman Sayın Spor Salonu önünde buluşan depremzedeler, "unutmadık", "saygı ve özlemle anıyoruz" yazılı dövizleri yere sererek üzerlerine karanfil bıraktı.

Yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının duvara asıldığı etkinlikte, depremi yansıtan görüntüler izlendi.

12 bloku yıkılan Ebrar Sitesi'nin yerine inşa edilen konutların önüne gelen aileler de burada ateş başında nöbet tuttu.

Depremde yaşamını yitirenlerin yakınları, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda da kabir ziyareti yaptı.

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