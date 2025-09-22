Kahramanmaraş'ta devrilen cipteki 3 kişi yaralandı

Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi
Ajans Haberleri
  22.09.2025 18:38
  • Giriş: 22.09.2025 18:38
  • Güncelleme: 22.09.2025 18:38
Kaynak: AA
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yusuf K. idaresindeki 46 E 2030 plakalı cip, Göksun-Elbistan kara yolunun Harbiye Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile araçtaki Esma K. ve Mustafa K. yaralandı.

İtfaiyenin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

