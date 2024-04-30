Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ahmet A. idaresindeki 46 AAL 665 plakalı otomobil, Göksun-Elbistan kara yolu Kötüre Mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elif B'nin hayatını kaybettiği kazada, sürücü ile araçtaki Sultan ve Ayşegül A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.