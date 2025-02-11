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Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli: 4 ilçede tüm okullar tatil edildi

Kahramanmaraş'ın Göksun, Ekinözü, Nurhak ve Çağlayancerit ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi.

Güncel
  • 11.02.2025 10:09
  • Giriş: 11.02.2025 10:09
  • Güncelleme: 11.02.2025 10:10
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli: 4 ilçede tüm okullar tatil edildi
Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş'ın Göksun, Ekinözü, Nurhak ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki tüm okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Öte yandan, ilçelerden Elbistan'da bugün taşımalı eğitim yapılmayacağı, ayrıca Pazarcık'ta 3, merkez Dulkadiroğlu'nda 19, Onikişubat'ta ise yaklaşık 20 mahallede eğitime ara verildiği bildirildi.

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