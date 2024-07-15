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Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi

Ajans Haberleri
  • 15.07.2024 23:55
  • Giriş: 15.07.2024 23:55
  • Güncelleme: 15.07.2024 23:55
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

Kırsal Çiçek Mahallesi'nde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Seçkin Şahin, evinin yanındaki elektrik direğine çıktı.

Şahin'i tüm çabalara rağmen direkten indiremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince merdiven uzatıldığı sırada akıma kapılan Şahin, 8 metre yükseklikten düştü.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Şahin'in cesedi, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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