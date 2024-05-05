Kahramanmaraş'ta forkliftin altında kalan işçi öldü

Kahramanmaraş'ta çevre düzenlemesi yapılan bir fabrikada, forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, çalıştığı metal fabrikasında forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Karacasu Karaziyaret Mahallesi'ndeki bir metal fabrikasında çalışan 44 yaşındaki Mustafa Öztürk, fabrika içerisinde manevra yapan forkliftin altında kaldı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öztürk'ün cesedi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.