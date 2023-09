Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon namaz kılanların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde öğle saatlerinde freni boşaldığı öne sürülen kamyon mezarlıkta cenaze namazı kılanların arasına daldı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer şu an olay yerine seyir halinde olduğunu belirterek "Şu an için 5 can kaybımız, 25 yaralımız var. Yaralılarımız arasında hayati tehlikesi olan vatandaşlarımız da söz konusu" açıklamasında bulundu.

Fotoğraf: AA