Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon namaz kılanların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde öğle saatlerinde freni boşaldığı öne sürülen kamyon mezarlıkta cenaze namazı kılanların arasına daldı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer şu an olay yerine seyir halinde olduğunu belirterek "Şu an için 5 can kaybımız, 25 yaralımız var. Yaralılarımız arasında hayati tehlikesi olan vatandaşlarımız da söz konusu" açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş'ta freninin boşaldığı öne sürülen kamyonun, mezarlıkta cenaze namazı kılanların arasına dalması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kaza, öğle saatlerinde Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde meydana geldi.

Mezarlıkta freninin boşaldığı iddia edilen kamyon, önündeki araçlara çarptıktan sonra cenaze namazı kılanların arasına daldı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ARACIN ALTINDA KALDI

Namaz için sat tutan çok sayıda kişi, aracın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ölenlerin olduğu bilidirilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, kamyonun altında kalan kişileri kurtarmak için çalışmalarını sürerken olay yerindeki bazı araçlarda da kaza nedeniyle hasar oluştuğu da kaydedildi.

VALİ ÜNLÜER: 5 CAN KAYBI 25 YARALI

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer şu an olay yerine seyir halinde olduğunu belirterek "Şu an için 5 can kaybımız, 25 yaralımız var. Yaralılarımız arasında hayati tehlikesi olan vatandaşlarımız da söz konusu" açıklamasında bulundu.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, kazaya ilişkin, "Ölü sayısını şu an için tespit edemiyoruz. 20'den fazla yaralımız olduğunu söyleyebiliriz" dedi.