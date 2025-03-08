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Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü

Ajans Haberleri
  • 08.03.2025 22:39
  • Giriş: 08.03.2025 22:39
  • Güncelleme: 08.03.2025 22:39
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Söğütlü Mahallesi'nde M.A. yönetimindeki 46 AKC 177 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki seyyar satıcıdan sebze almak isteyen 63 yaşındaki Hediye Zincirkıran'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zincirkıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Zincirkıran'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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