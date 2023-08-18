Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
K.Ç. idaresindeki otomobil, Kahramanmaraş Şehirler Arası Otobüs Terminali kavşağında, F.F'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler, araçlardaki E.E.Ç, P.Ö. ile 9 aylık bebek olduğu öğrenilen D.Ç. yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan D.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bu arada, kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Kahramanmaraş-Adana kara yolu araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.