Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüs, henüz bilinmeyen nedenle şarampole devrildi. Kazada Mısır vatandaşı 2 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

  • 08.11.2025 19:16
  • Giriş: 08.11.2025 19:16
  • Güncelleme: 08.11.2025 19:27
Kahramanmaraş'ta işçi servisi şarampole devrildi: 2 işçi öldü, 7 yaralı
Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, inşaat işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İnşaat işçilerini taşıyan H.H. yönetimindeki minibüs, Göksun-Andırın bağlantı yolu Değirmendere Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Mısır vatandaşı 2 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

