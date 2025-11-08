Kahramanmaraş'ta işçi servisi şarampole devrildi: 2 işçi öldü, 7 yaralı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüs, henüz bilinmeyen nedenle şarampole devrildi. Kazada Mısır vatandaşı 2 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, inşaat işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
İnşaat işçilerini taşıyan H.H. yönetimindeki minibüs, Göksun-Andırın bağlantı yolu Değirmendere Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, Mısır vatandaşı 2 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.