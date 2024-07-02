Kahramanmaraş'ta kamyonetten düşen demirlerin isabet ettiği kişi öldü
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonetten düşen demir direklerin isabet ettiği kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
S.Ç. idaresindeki 38 AHY 032 plakalı demir yüklü kamyonet, Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı mevkisinde tali yoldan ana yola çıkarken Elbistan-Nurhak yolunda seyreden T.K'nin kullandığı 06 DBK 512 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan demir direkler yol kenarında bulunan Ethem Aman'a isabet ederek yaralanmasına sebep oldu.
Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aman, kurtarılamadı.