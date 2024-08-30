Kahramanmaraş'ta kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Ercan Toprak yönetimindeki hafif ticari araç, Önsen Kavşağı'nda, M.K. idaresindeki kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hafif ticari aracın sürücüsü Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Toprak'ın cenazesi morga kaldırılırken, kamyon sürücüsü M.K. ise gözaltına alındı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, hafif ticari aracın kavşağa giren kamyonla çarpıştığı görülüyor.