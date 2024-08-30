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Kahramanmaraş'ta kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 30.08.2024 13:44
  • Giriş: 30.08.2024 13:44
  • Güncelleme: 30.08.2024 13:44
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Ercan Toprak yönetimindeki hafif ticari araç, Önsen Kavşağı'nda, M.K. idaresindeki kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hafif ticari aracın sürücüsü Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Toprak'ın cenazesi morga kaldırılırken, kamyon sürücüsü M.K. ise gözaltına alındı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, hafif ticari aracın kavşağa giren kamyonla çarpıştığı görülüyor.

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