Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 66 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 ilçede 66 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kentte gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışını nedeniyle Elbistan, Afşin, Andırın, Nurhak, Göksun ve Ekinözü ilçelerinde toplamda 66 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan Göksun-Andırın bağlantı yolu ile Afşin'de 2, Andırın'da 1, Ekinözü'nde 2, Elbistan'nda 8, Göksun'da 48, Nurhak'ta 5 kırsal mahallenin kapalı yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.