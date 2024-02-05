Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta otomobil ile karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Alo 153 Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri, 3 kişinin Ahir Dağı Yedikuyular Kayak Merkezi mevkisinde kar ve tipiden dolayı mahsur kaldığı ihbarı ile bölgeye ekip yönlendirdi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekiplerinin iş makinesi yardımıyla yaptığı yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu kayıp kişiler konum attıkları alandan bir kilometre uzakta araçlarıyla kara saplanmış bir şekilde bulundu.

Kurtarılan 3 arkadaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yedikuyular Kayak Merkezi'ne getirildi.