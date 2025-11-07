Kahramanmaraş'ta kaybolan Alzheimer hastası ölü bulundu
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dün kaybolan Alzheimer hastası İbrahim Durmaz (85) ölü bulundu.
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dün öğle saatlerinde kaybolan Alzheimer hastası İbrahim Durmaz (85), dere yatağında ölü bulundu.
Atmalıkaşanlı Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Durmaz'dan (85) haber alamayan yakınları,dün öğle saatlerinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgede jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Bölgeye Malatya'dan insansız hava aracı yönlendirildi.
Çalışmalar sonucunda Durmaz, evine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki dere yatağında hareketsiz halde bulundu.
Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Durmaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Atmalıkaşanlı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.