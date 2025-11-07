Giriş / Abone Ol
Kahramanmaraş'ta kaybolan Alzheimer hastası ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dün kaybolan Alzheimer hastası İbrahim Durmaz (85) ölü bulundu.

Güncel
  • 07.11.2025 15:14
  • Giriş: 07.11.2025 15:14
  • Güncelleme: 07.11.2025 15:27
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dün öğle saatlerinde kaybolan Alzheimer hastası İbrahim Durmaz (85), dere yatağında ölü bulundu.

Atmalıkaşanlı Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Durmaz'dan (85) haber alamayan yakınları,dün öğle saatlerinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgede jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Bölgeye Malatya'dan insansız hava aracı yönlendirildi.

Çalışmalar sonucunda Durmaz, evine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki dere yatağında hareketsiz halde bulundu.

Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Durmaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Atmalıkaşanlı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

