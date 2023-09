Kahramanmaraş'ta kaza | Freni boşalan kamyon namaz kılanların arasına daldı: 5 ölü, 25 yaralı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde öğle saatlerinde freni boşaldığı öne sürülen kamyon mezarlıkta cenaze namazı kılanların arasına daldı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kazaya ilişkin "Şu an için 5 can kaybımız, 25 yaralımız var. Yaralılarımız arasında hayati tehlikesi olan vatandaşlarımız da söz konusu" dedi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ise 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve olayın şüphelisi sürücünün gözaltına alındığını ifade etti.

Kahramanmaraş'ta freninin boşaldığı öne sürülen kamyonun, mezarlıkta cenaze namazı kılanların arasına dalması sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Kaza, öğle saatlerinde Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde meydana geldi. Freninin boşaldığı iddia edilen kamyon, önündeki araçlara çarptıktan sonra Davut Avan'ın cenazesi için Kavaklı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılanların arasına daldı.

Fotoğraf: AA

ÇOK SAYIDA KİŞİ ARACIN ALTINDA KALDI

Çarpma nedneiyle namaz için sat tutan çok sayıda kişi, aracın altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinbe sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, kamyonun altında kalan kişileri kurtarmak için çalışmalarını sürerken olay yerindeki bazı araçlarda da kaza nedeniyle hasar oluştuğu da kaydedildi.

Fotoğraf: AA

VALİ ÜNLÜER: 5 CAN KAYBI, 25 YARALI

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer şu an olay yerine seyir halinde olduğunu belirterek "Şu an için 5 can kaybımız, 25 yaralımız var. Yaralılarımız arasında hayati tehlikesi olan vatandaşlarımız da söz konusu" dedi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ise kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve olayın şüphelisi sürücünün gözaltına alındığını ifade etti.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, "Ölü sayısını şu an için tespit edemiyoruz. 20'den fazla yaralımız olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.