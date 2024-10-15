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Kahramanmaraş'ta konteyner yandı

Ajans Haberleri
  • 15.10.2024 14:04
  • Giriş: 15.10.2024 14:04
  • Güncelleme: 15.10.2024 14:05
Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ta konteyner yandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde konteyner kentte çıkan yangında 1 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'ndeki MÜSİAD konteyner kentinde çıktı.

Depremzede ailenin barındığı bir konteynerden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

İlk incelemelere göre, yangının elektrikli şofbenden çıktığı belirlendi.

Konteyner, kullanılamaz hale geldi.

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