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Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Osmaniye kara yolunda seyir halinde olan otomobil ve minibüs çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Güncel
  • 05.06.2024 13:15
  • Giriş: 05.06.2024 13:15
  • Güncelleme: 05.06.2024 13:18
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

A.A. idaresindeki otomobil, Kahramanmaraş-Osmaniye kara yolu Çakallıhasanağa Mahallesi yol ayrımında, H.N'nin kullandığı minibüsle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile minibüsteki 8 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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