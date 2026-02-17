Kahramanmaraş'ta minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı
Kahramanmaraş-Osmaniye kara yolu Kılılı mevkisinde devrilen yolcu minibüsündeki 11 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Dursun A. (55) idaresindeki 46 K 7054 plakalı yolcu minibüsü, Kahramanmaraş-Osmaniye kara yolu Kılılı mevkisinde, Mehmet Ç. yönetimindeki 46 S 1048 plakalı minibüse çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, yolcu minibüsündeki 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.