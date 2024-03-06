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Kahramanmaraş'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde mobilya üretim imalathanesinde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ajans Haberleri
  • 06.03.2024 23:55
  • Giriş: 06.03.2024 23:55
  • Güncelleme: 07.03.2024 00:26
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Yeni Sanayi Sitesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren mobilya üretim imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ve Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (KASKİ) arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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