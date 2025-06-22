Kahramanmaraş'ta mobilya mağazasında çıkan ve eve sıçrayan yangın söndürüldü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, mobilya mağazasında çıkan ve üst kattaki eve sıçrayan yangın söndürüldü.

İsa Divanlı Mahallesi Fetih Bulvarı'nda faaliyet gösteren mobilya mağazasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan alevler, üst kattaki eve sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, apartmanda bulunan bazı vatandaşları tahliye etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası mağazada ve evde hasar oluştu.