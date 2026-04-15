Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 can kaybı, 20 yaralı!

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen, 3'ü öğrenci olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırıyı bir 8. sınıf öğrencisinin gerçekleştirdiğini, öğrencinin babasının eski bir emniyet mensubu olduğunu ve saldırıda babasına ait silahları kullandığını bildirdi.

İ.A.M. isimli öğrencinin, yanında getirdiği 5 adet tabanca ile saldırıyı gerçekleştirdiği, akabinde kendini de tabanca ile vurarak intihar ettiği öğrenildi.

7 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ, 3 BAKAN MARAŞ'A GİDİYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek de X hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini bildirdi.

Gürlek, şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır."

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da saldırı sonrası bölgeye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

