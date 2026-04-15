Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı: 8'i çocuk 9 can kaybı, 6'sı ağır 13 yaralı!

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda 4'ü olay yerinde olmak üzere toplam 8'i öğrenci ve 1'i öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. 6'sı ağır 13 kişi yaralandı.

Silahlı saldırıyla ilgili; 4 mülkiye başmüfettişi, 4 polis başmüfettişi, 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin babası 1. Sınıf Emniyet Müdürü Uğur Mersinli ve öğretmen annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırıyı bir 8. sınıf öğrencisinin gerçekleştirdiğini, öğrencinin saldırıda babasına ait silahları kullandığını düşündüklerini bildirdi.

"SALDIRGAN DA ÖLÜ"

İ.A.M. isimli öğrencinin, yanında getirdiği 5 adet tabanca ile saldırıyı gerçekleştirdiği, akabinde kendini de tabanca ile vurarak intihar ettiği öğrenildi.

Konunun adli olarak da incelendiğini ifade eden Ünlüer, saldırganın ne durumda olduğu yönündeki bir soruya "O da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor. Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, bizim öğrencimiz ve babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş" yanıtını verdi.

BAZI YARALILARIN DURUMU AĞIR

Öte yandan yaralı 20 kişiden 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralananların tedavilerine hastanelerde devam edildiğini, durumlarını yakından takip ettiklerini bildirdi.

Ayser Çalık Ortaokulu’nda 1214 öğrenci bulunuyor. Okulun web sitesinde yer alan bilgilere göre 15 sınıflı okulda 52 öğretmen görev yapıyor.

7 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ, 3 BAKAN MARAŞ'A GİDİYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek de X hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini bildirdi.

Gürlek, şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır."

CAN KAYBI 9'A YÜKSELDİ, KENTTE EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da saldırı sonrası bölgeye gitti. İlerleyen saatlerde burada açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, can kaybının 9'a yükseldiğini bildirdi.



Öte yandan kentte eğitime 2 gün ara verildi.

