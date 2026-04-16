Kahramanmaraş'ta okulu basıp 9 kişiyi öldüren saldırganın son mesajları ortaya çıktı

Dün saat 13.30 sıralarında Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenleyen 8. sınıf öğrencisi İsa A.M.'nin son yazışmaları ortaya çıktı.

Polis müfettişi babası Uğur M.'ye ait 5 silah ve 7 şarjörle okulu basan saldırganın Discord adlı mesajlaşma uygulamasındaki son yazışmalarında okulu basacağını ve katliam yapacağını açıkça ifade ettiği iddia edildi.

İhsan Yalçın'ın haberine göre İsa A.M, gruba gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Kahretsin! Bunu bugün yapabilirim. Öğleden sonra 3 ya da o sıralarda sınıflar ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur. Bugün tamamen tükendim. Kendi babam beni boğmaya ve öldürmeye çalıştı. Evde yalnızım Sadece manifestomu aceleyle bitireceğim ve biraz uyuyacağım Daha sonra bu dünyaya ne kadar tükendiğimi göstereceğim."

KATLİAMIN BELGESİ BİLGİSAYARINDAN ÇIKTI!

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında 11 Nisan tarihinde büyük bir saldırı yapacağına dair belgelerin bulunduğunu duyurmuş ve bu sabah şu açıklamayı yapmıştı:

“Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11/04/2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşılmıştır. Mevcut deliller itibariyle eyleme ilişkin herhangi bir terör bağlantısı tespit edilememiş olup eylemin failin bireysel olarak gerçekleştirdiği bir eylem olduğu belirlendi.”