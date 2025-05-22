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Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 1 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ile Büyükşehir Belediyesinin 4 iş makinesi ve 3 su tankı yönlendirildi.

Güncel
  • 22.05.2025 16:38
  • Giriş: 22.05.2025 16:38
  • Güncelleme: 22.05.2025 16:39
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta orman yangını
Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ayşepınarı Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 1 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ile Büyükşehir Belediyesinin 4 iş makinesi ve 3 su tankı yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

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