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Kahramanmaraş'ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Güncel
  • 27.06.2025 09:41
  • Giriş: 27.06.2025 09:41
  • Güncelleme: 27.06.2025 09:41
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta orman yangını
Fotoğraf: AA / Arşiv

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İmalı Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangına 6 arazöz, 4 su tankı, 1 ilk müdahale aracı, 2 helikopter ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

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