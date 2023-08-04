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Kahramanmaraş'ta orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Güncel
  • 04.08.2023 17:08
  • Giriş: 04.08.2023 17:08
  • Güncelleme: 04.08.2023 17:11
Kaynak: AA
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Kahramanmaraş'ta orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Bulutoğlu Mahallesi kırsalında orman yangınını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz ve 2 su tankı sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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