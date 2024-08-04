Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kahramanmaraş'ta orman yangını söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 04.08.2024 15:01
  • Giriş: 04.08.2024 15:01
  • Güncelleme: 04.08.2024 15:02
Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ta orman yangını söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saat süren çalışması ile söndürüldü.

Ekinözü ilçesi Alişar Mahallesi Karabökler mevkisindeki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

25 personel, 3 arazöz, 1 itfaiye aracı, 2 su tankı, 2 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter, alevlere müdahale bulundu.

Yangın, 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ve hasar tespitine yönelik inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol