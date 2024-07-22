Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Seyrantepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın 1 helikopter, 7 arazöz, 3 su tankı ve 3 ilk müdahale ekibinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.