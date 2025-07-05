Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
H.İ.K. (22) idaresindeki otomobil, Hacı Mustafa Mahallesi'nde Malik Ejder Köprüsü'nde A.Y. (46) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Musa K. (15), olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Devlet Hastanesine kaldırıldı.