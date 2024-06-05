Kahramanmaraş'ta otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 8 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel 05.06.2024 11:50 Giriş: 05.06.2024 11:50

Güncelleme: 05.06.2024 11:56 Kaynak: DHA

A- A A+

Fotoğraf: DHA